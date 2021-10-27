Путин не поехал в Бруней в связи с рисками коронавируса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что отказ президента РФ Владимира Путина от поездки в Бруней, где в среду начинается Восточноазиатский саммит, связан с рисками из-за пандемии коронавируса.

"Очные контакты, конечно, всегда лучше, но существуют реальные условия, в которых мы живем, – реальная пандемия, эпидемиологическая опасность. Это та реальность, в которой приходится жить всем, в том числе и президенту", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Путин в среду по видеосвязи примет участие в 16-м Восточноазиатском саммите, который пройдет под председательством Брунея.

Ожидается, что лидеры стран-участниц саммита обсудят вопросы восстановления экономик и преодоления последствий пандемии коронавируса. В мероприятии примут участие лидеры России, США, КНР, Республики Кореи, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.