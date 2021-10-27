Матвиенко раскритиковала Жириновского за отсутствие женщин в думской фракции ЛДПР

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с критикой лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с отсутствием женщин в думской фракции либерал-демократов.

"Я публично покритиковала вашего лидера. По итогам выборов в Государственную думу, только представьте, от ЛДПР, если я не ошибаюсь, мы сейчас завершаем анализ, нет ни одной женщины-депутата. Ну это что такое вообще? А женщины голосуют за Владимира Вольфовича. Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так относится", - сказала Матвиенко на совместном заседании оргкомитета и совета Евразийского женского форума, обращаясь к сенатору Елене Афанасьевой.

Спикер СФ отметила, что на данный момент Афанасьева является единственной женщиной-парламентарием от ЛДПР.

По словам Матвиенко, в марте она направляла Жириновскому и другим лидерам партий письмо, в котором призвала: "Обратите на это внимание, нельзя женщин включать в хвост (избирательного) списка, зная, что они не пройдут, а только для того, чтобы привлечь избирателей, поставьте их на проходные позиции".

"Владимир Вольфович, надо отдать должное, мне ответил очень уважительно, деликатно: да, мы понимаем. А результат-то вот каков", - сказала спикер СФ.

"Но мы его будем критиковать, пусть знает, что так к женщинам нельзя относиться", - заявила Матвиенко. По ее мнению, нужно, чтобы "менялись эти стереотипы и мужской менталитет партии".