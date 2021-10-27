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Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 8-летней дочери

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Свердловской области расследуют убийство 8-летней девочки в Нижнесергинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело об убийстве малолетнего возбуждено против 34-летней жительницы одной из деревень Нижнесергинского района.

По версии следствия, в ночь на 26 октября она во время бытовой ссоры убила свою дочь 2013 года рождения. Девочка скончалась от полученных ножевых ранений.

Как рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, женщина 1987 года рождения, инвалид второй группы, сама позвонила в полицию. Сначала она заявила, что к ней в дом проник некий бородатый мужчина и зарезал ее малолетнюю дочь.

Позднее она призналась, что сама убила ребенка. Скандал в семья начался из-за того, что девочка капризничала и не хотела ложиться спать.

Подозреваемая на учете в ПДН не состояла, но ранее обследовалась у специализированных медработников. Отец девочки проживает отдельно в Екатеринбурге, помогал только финансово.

Подозреваемая задержана.

Свердловская область

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