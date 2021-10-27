Гендиректор саратовского полиграфического комбината арестован за взятку

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова арестовал до 8 декабря генерального директора АО "Саратовский полиграфический комбинат" Александра Калашникова. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зулиха Бибарсова.

Калашникову инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, Калашников и его заместитель подозреваются в том, что в период с 1 января 2017 по 31 августа 2020 года получили от работника другой компании взятку в 1 млн 597 тыс. рублей. За это вознаграждение гендиректор предприятия должен был обеспечить отбор компании в качестве поставщика продукции для АО, а также оперативно согласовать техническую документацию, своевременную приемку товара и его оплату.

Кроме того, считает следствие, в период с 29 ноября 2016 по 31 мая 2021 года гендиректор и заместитель директора по логистике получили от работника другой компании взятку в 2 млн 318 тыс. рублей за аналогичные услуги.

Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам по части 6 статьи 290 УК РФ.