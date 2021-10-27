Московский зоопарк в нерабочие дни будет пускать посетителей без QR-кодов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Московский зоопарк во время нерабочих дней продолжит работать, у посетителей на входе не будут спрашивать QR-коды, сообщили в зоопарке в среду.

"Зоопарк продолжает принимать посетителей в парковом режиме. Вы можете посетить ту часть нашей территории, которая находится на открытом воздухе. Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров", - говорится в сообщении.

QR-коды для доступа на территорию зоосада не нужны, уточнили в сообщении.

Все экспозиционные павильоны, включая музей истории зоопарка, дом Клюева и выставку "Четвертое измерение" будут временно закрыты для посетителей. Также закрыты все предприятия общественного питания и сувенирный магазин.

Ранее мэр Москвы подписал указ о введении с 28 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней в столице из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.