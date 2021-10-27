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Псковское "Яблоко" предложило изменить муниципальный фильтр для выборов губернаторов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Фракция "Яблоко" внесла в Псковское областное собрание законопроект об изменении "муниципального фильтра", сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Муниципальный фильтр предусматривает, что в регионе кандидаты на пост губернатора должны собрать в поддержку своего выдвижения подписи муниципальных депутатов и избранных на прямых выборах глав муниципальных образований.

В партии считают, что эта модель муниципального фильтра "не обеспечивает гарантии избрания высшего должностного лица региона на широкой альтернативной основе и в условиях реальной политической конкуренции".

Авторы законопроекта предлагают снять с кандидатов в губернаторы, которых выдвигают партии, представленные в Госдуме и региональных парламентах, обязанность собирать подписи депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку.

Партия предлагает внести этот законопроект от имени областного собрания в Госдуму для изменения федеральных законов.

Депутаты рассмотрят эту инициативу 28 октября.

Подобный законопроект депутаты от фракции "Яблоко" уже вносили в собрание предыдущего созыва, тогда она не получила большинства голосов.

Яблоко Псковская область Псковское заксобрание

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