Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Главкосмос подписал предварительное соглашение о полете к МКС четырех космических туристов в 2024 году, сообщил глава компании Дмитрий Лоскутов.

В России"Главкосмос" предложил туристам пребывание на МКС на срок до 30 днейЧитать подробнее

"Сегодня Главкосмос подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентом", - сказал Лоскутов на презентации научно-просветительского проекта "Вызов" на "Экспо-2020".

Он не стал называть заказчика, упомянув также, что Главкосмос ведет переговоры еще с несколькими партнерами.

МКС Главкосмос

Новости по теме

Новости

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

Пандемия коронавируса

Более 60% россиян сочли опасными призывы не прививаться от COVID

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Путин выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации

ФССП взыщет с Навального долги по искам Пригожина и блогера Жирухина

Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"

Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"
Пандемия коронавируса

Минздрав Израиля предложил Мурашко создать группу по взаимному признанию привитых

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 8-летней дочери

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });