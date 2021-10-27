Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Главкосмос подписал предварительное соглашение о полете к МКС четырех космических туристов в 2024 году, сообщил глава компании Дмитрий Лоскутов.

"Сегодня Главкосмос подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентом", - сказал Лоскутов на презентации научно-просветительского проекта "Вызов" на "Экспо-2020".

Он не стал называть заказчика, упомянув также, что Главкосмос ведет переговоры еще с несколькими партнерами.