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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РФ в сентябре экспортировала рекордные 199,1 тыс. тонн гороха

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре этого года экспортировала 199,1 тыс. тонн гороха, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Как поясняют эксперты, этот объем является рекордной месячной отгрузкой за всю историю РФ.

За первые три месяца текущего сельхозгода (июль-сентябрь) экспорт гороха также поставил рекорд – 420,7 тыс. тонн, что составило 48% от объема его вывоза за весь прошлый сельхозгод.

Основными покупателями российского гороха стали Турция, Бельгия, Латвия, Испания и Пакистан.

ПроЗерно Минсельхоз

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