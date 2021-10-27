Эксперты усомнились в способности ИИ быстро решить проблему стрельбы в школах

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В РФ разрабатываются системы умного видеонаблюдения для предотвращения стрельбы в общественных местах, в частности, в школах, однако большинство экспертов сомневаются в том, что на данном этапе с проблемой можно справиться с помощью технологических решений.

Камера ищет угрозу

Тестирование одной из систем искусственного интеллекта (ИИ), разработанной компанией NtechLab для поиска вооруженных людей, проходит в Самаре. "Программное обеспечение для распознавания потенциальных стрелков возле школ будет работать с видеопотоками, которые смогут определять оружие в кадре", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор NtechLab Андрей Теленков. Технология будет срабатывать в случаях, когда оружие пытаются пронести расчехленным. При обнаружении "ствола" система отправит уведомление на пост охраны, городскому мониторинговому центру или напрямую правоохранительным органам.

"Уведомления мы можем отсылать разными способами, это может быть мобильное приложение, которое есть непосредственно у охранника. Параллельно, если система интегрирована в городские службы, могут поступать уведомления городскому мониторинговому центру или напрямую правоохранительным органам", - сказал Теленков.

Сейчас разработкой NtechLab уже заинтересовались несколько регионов, а также частные компании, например, крупные охранные предприятия, сказал Теленков.

Директор по направлению "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк, в свою очередь отметил, что подобные системы распознавания силуэтов существуют довольно давно.

"Реализовать такое решение при наличии больших массивов данных для обучения компьютерной модели возможно. Проблемы при использовании могут возникать в темное время суток, а также, если оружие спрятано под одеждой или в сумке", - сказал Сидорюк "Интерфаксу".

По мнению эксперта, такие решения потребуют серьезного технического дооснащения. "Для этого нужны либо "умные" камеры, способные анализировать информацию в режиме реального времени, а их сейчас мало, и они достаточно дорогие, либо серьезное расширение пропускной способности каналов и, возможно, строительство дополнительных ЦОДов (центров обработки данных – ИФ) для оперативной обработки изображений в видеопотоке", - уточнил Сидорук.

Решение за человеком

Проблему стрельбы в школах нельзя решить только при помощи искусственного интеллекта, признают сами разработчики. Кроме того, финальное решение о серьезности угрозы всегда будет оставаться за человеком.

"Такая система – это не панацея. Во-первых, если оружие будут проносить, например, в сумке или в кармане, то его не будет видно на камере, программное обеспечение его не увидит. Во-вторых, иногда технология может принимать за оружие какие-нибудь зонтики, тубусы. Но в данном случае мы как разработчики считаем, что лучше прислать уведомление, потому что на это все равно смотрит человек", - подчеркнул Теленков.

По его словам, нельзя исключать ошибки и риски, которые могут возникнуть ввиду конкретных обстоятельств: где установлена камера, где проходит человек, какие погодные условия. Тем не менее на этапе тестирования система показала достаточно высокие результаты. "Могу сказать, что на наших тестах точность была более 80%", - отметил глава компании.

ИИ в борьбе с агрессивными школьниками: от оптимизма к рискам

Сообщалось также, что в одной из школ Подмосковья планируют установить интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая, помимо прочего, будет выявлять опасное поведение детей и контролировать их психоэмоциональное состояние. Например, если школьник несколько дней будет демонстрировать признаки плохого настроения, система должна уведомить об этом учителя и психолога.

Однако планы по применению искусственного интеллекта в этой области несут высокие риски, а подобные предложения слишком оптимистичны, полагает эксперт центра подготовки руководителей команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ольга Шепелева.

"Мы видим такой некоторый гипероптимизм со стороны некоторых представителей государственных структур о том, как искусственный интеллект поможет нам решить все проблемы, в том числе в тех сферах, где мы не понимаем, как и что работает. Из таких последних поражающих своим оптимизмом предложений – это идея анализировать поведение школьников, чтобы выявить их потенциальную склонность к шутерству, к применению насилия в школе. При этом само явление, как использование оружия в школах – это вещь, о который мы вообще не понимаем, как она работает. Соответственно, такая очень оптимистичная надежда на то, что искусственный интеллект поможет нам решить эту проблему – она внушает опасения", - заявляла Шепелева в рамках дискуссии на полях международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".

Она подчеркнула, что в России высказывается много критики в отношении качества данных и остро чувствуется нехватка специалистов, которые умеют "адекватно пользоваться данными и другими цифровыми технологиями".

"Риски ошибки наряду с проблемами с данными и наряду со сложностями и недостатком квалификации для интерпретации данных очень высоки", - отметила эксперт.