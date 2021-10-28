Скрывавшийся десять лет "наперсточник" предстанет перед судом в Хабаровске

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дело хабаровского "наперстночника"- члена организованной преступной группы (ОПГ), который долгие годы скрывался от правосудия, передано в суд, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"Заместителем прокурора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы, который скрывался от следствия десять лет", - сказано в сообщении.

Члены ОПГ, в которую он входил, занимались мошенничеством и выманивали у людей деньги, играя в "наперстки". Суть игры сводилась к тому, что нужно было угадать под каким из стаканчиков, которые "перемешивал" злоумышленник, оказался шарик. Выиграть было практически невозможно - шулеры были очень ловкими. Во время игры роли сообщников были разделены - пока один крутил стаканчики и обрабатывал жертву, остальные выдавали себя за случайных игроков и отвлекали внимание. Азартные горожане попадались на обман и теряли свои сбережения.

Все члены группы, кроме одного, которому удавалось так долго скрываться, ранее уже были привлечены к уголовной ответственности.

Обвиняемый проходит по делу, квалифицированному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). "Наперсточнику" грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска.