Четыре вагона с металлоломом сошли с рельсов в Челябинске

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода четырех грузовых вагонов на путях необщего пользования в Челябинске, сообщает Уральская транспортная прокуратура в четверг.

"27 октября в 19:45 на путях необщего пользования ООО "ПТУ ", примыкающих к станции Челябинск-Южный, при проведении маневровых работ произошел сход четырех груженых вагонов без опрокидывания. Груз - лом металлов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причины события и размер ущерба устанавливаются.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Также проводит процессуальную проверку Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.