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В Думу внесли проект о присоединении РФ к международной системе регистрации брендов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму на ратификацию законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, что позволит упростить отечественным брендам регистрацию и защиту на международных рынках.

Документ (N9769-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"Законопроект направлен на повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции РФ в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности", - говорится в пояснительной записке.

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Присоединение к соглашению даст возможность владельцам брендов запрашивать охрану своих прав в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке, что позволяет снизить издержки при международной регистрации. Сейчас Женевский акт охватывает в общей сложности более 30 государств. Принятие законопроекта потребует наделения Роспатента дополнительными полномочиями по рассмотрению заявок на международную регистрацию наименований мест происхождения и географических указаний.

Как писала ранее газета "Коммерсантъ", обратиться за международной регистрацией смогут обладатели более 230 региональных брендов, таких как "тульские пряники" или "башкирский мед".

Владелец прав на бренд сможет обратиться в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности для внесения бренда в международный реестр. Далее в страны, где требуется защита интеллектуальных прав на бренд, будет направлена заявка об этом.

В связи с тем, что потребуется внесение в нормативные правовые акты правительства и Роспатента, предусмотрено вступление данного федерального закона в силу по истечении года после его официального опубликования.

Госдума

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