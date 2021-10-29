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Таможня не дала вывезти иконы XIX века из Петербурга в США, Японию и Мексику

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пулковская таможня с начала 2021 года передала 20 икон и других предметов религиозного культа в территориальный орган министерства культуры для зачисления в музейный фонд, сообщила пресс-служба таможни в пятницу; сотрудники ведомства пресекли вывоз из РФ старинных икон в США, Японию и Мексику.

"Значительная часть предметов, согласно заключениям экспертов Минкультуры, представляют историческую, культурную и художественную ценность", - говорится в сообщении.

В их числе - икона в окладе "Святой апостол Лука", которую пыталась вывезти гражданка США и которая, по заключению эксперта, была создана в России в XIX веке.

Также передан образ Святителя Николая Чудотворца и киотный крест с распятием, который таможенники не разрешили вывезти гражданину Японии. Оба предмета датируются XIX веком.

Пассажиру аэропорта "Пулково", убывающему в Мексику, не позволили вывезти икону "Богоматерь Умягчение злых сердец".

Экспертиза установила, что оклад образа выполнен в XIX веке. На нем просматриваются оттиски клейм, указывающие на изготовление оклада из серебра в одной из мастерских Петербурга в 1832 году.

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