В лобовом ДТП под Саратовом погибли три человека

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Дорожная авария произошла в Аткарском районе Саратовской области, три человека погибли, один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона в пятницу.

Около 12:30 по Москве на 199 км автодороги "Тамбов-Саратов" произошло лобовое столкновение автомобилей "Лада Ларгус" и Hyundai.

В результате аварии водитель и пассажирка "Лады", а также водитель Hyundai от полученных травм скончались на месте. Несовершеннолетний пассажир "Лады" с травмами доставлен в больницу.

Причины ДТП выясняются.