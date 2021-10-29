Думе предложили освободить банки от отчетности по МСФО

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об освобождении кредитных и некредитных организаций от составления индивидуального финансовой отчетности по МСФО. Исключение предлагается сделать для центрального контрагента и центрального депозитария.

Законопроект № 10308-8 внесли в палату десять депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатор Николай Журавлев.

По мнению авторов поправок, для банков и некредитных организаций составление отчетности по МСФО и в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, которые также основаны на МСФО, приводит к высоким и необоснованным затратам на подготовку, аудит и раскрытие.

"За последние годы стоимость услуг аудиторских организаций возросла в два раза и сейчас составляет более миллиона рублей в год для небольших небанковских кредитных организаций", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас от составления отчетности по МСФО освобождены банки с базовой лицензией, такой закон был принят в декабре 2018 года.