Грузовик столкнулся с поездом под Астраханью

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полиция работает на месте столкновения грузового поезда и грузовика в Астраханской области. Об этом сообщает Астраханский линейный отдел МВД России на транспорте в пятницу.

"Около 11:00 (10:00 по Москве) поступило сообщение, что на регулируемом железнодорожном переезде станции "Дельта" Приволжской железной дороги грузовой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Южная транспортная прокуратура уточнила, что ДТП произошло на 1498 км перегона Бузанский-Дельта Красноярского района Астраханской области. Началась проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.