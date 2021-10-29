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Участок Невы в Петербурге покрылся нефтяной пленкой

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Специалисты очищают участок Невы в Петербурге, который покрылся нефтяной пленкой, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в комитете по природопользованию. Данные о загрязнении акватории Невы поступили в мобильную экологическую дежурную службу ведомства.

"Информация о загрязнении подтвердилась, на акватории от Вантового до Большеохтинского моста обнаружена тонкая нефтяная пленка", - уточнил собеседник агентства. Расстояние между этими мостами по прямой составляет примерно 12 км.

На месте работают четыре нефтесборщика аварийной службы ГУП "Пиларн", дополнительно направлены два катера и береговая бригада. Акватория обрабатывается активной пеной.

Нева подлежит федеральному надзору, информация о загрязнении передана в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.

По данным Росприроднадзора, источником загрязнения мог стать выпуск ливневой канализации в реку Мурзинка, который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву. В месте сброса у воды ощущался запах нефтепродуктов. По результатам осмотра в отношении компании будут инициированы меры административного воздействия", - сообщили в ведомстве.

Петербург Нева

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