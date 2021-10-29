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На набережной Ялты поставят капельницы пальмам, усыхающим из-за вредителя

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Коммунальщики делают крупнокапельную пропитку пальмам в курортной Ялте на юге Крыма, где расплодился пальмовый мотылек.

"Делаем "капельницы" нашим пальмам – боремся с вредителями", - написала сити-менеджер Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале в пятницу.

По ее словам, специалисты "Зеленстроя" применяют специальную технологию: пятилитровый бак с водой и препаратом размещают на верхушке дерева, жидкость через специальные отверстия поступает в ствол.

"Именно там живет пальмовый мотылек, который нарушает точку роста, убивая тем самым пальму. Если вы видели деформацию на листьях и перфорацию, скорее всего, дерево поражено", - пояснила Павленко.

Специалисты считают "капельницы" очень эффективными и проводят их дважды в год, но при необходимости делают и профилактику.

Сейчас работы идут в Приморском парке, на очереди – вся набережная курорта.

Как сообщалось в январе текущего года со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, декоративные деревья и кустарники на территории так называемой Большой Ялты – Ялты и окрестных поселков – страдают от некарантинных болезней и вредителей. Специалисты ведомства провели масштабный мониторинг на территории от Гурзуфа до Симеиза после обращений муниципального бюджетного учреждения "Зеленстрой". В частности, усыхание и гибель пальм связаны с пальмовым мотыльком, усыхание сосен и побурение хвои, повреждения их коры и древесины могут быть вызваны вершинным короедом, а также другими вредителями (лубоедами, усачами, златками, долгоносиками).

Крым Ялта

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