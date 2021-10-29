Врио главы департамента Минобороны Солодяжникову отправили под домашний арест

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы поместил под домашний арест на два месяца – до 27 декабря – врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову по делу об особо крупном мошенничестве.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что Солодяжникова подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

Cанкция по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Фабулой уголовного дела "Интерфакс" пока не располагает.

Согласно открытым источникам, Солодяжникова с 2018 года занимает пост в департаменте планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ.