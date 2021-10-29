Гидрометцентр ожидает в ноябре в России температуры выше многолетней нормы

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Средняя месячная температура воздуха в ноябре на большей части Европейской территории России ожидается выше средних многолетних значений; в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - около нормы, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Погодный фактор является главным для топливно-энергетической отрасли. Для "Газпрома" главным приоритетом являются поставки газа на российский рынок. Ранние холода в сентябре увеличили потребление топлива в России, сокращая ресурсы для других задач - закачки в хранилища и дополнительной поставки на экспорт.

Минприроды также сообщает, что месячное количество осадков предполагается на большей части территории близким к норме; на юге Коми, севере Приволжского федерального округа - меньше нормы; в Мурманской области и на севере Карелии - больше нормы.

На азиатской территории России средняя месячная температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений ожидается на большей части Уральского федерального округа, в Омской области, в Якутии, в Забайкальском крае, Хабаровском крае, Приморском крае и на Сахалине; около нормы средняя температура воздуха ноября предполагается на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в Сибирском федеральном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и на Камчатке.

Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около нормы; на Таймыре, севере Якутии, юге Иркутской области, юге Бурятии и в Тыве - больше нормы; в Магаданской области, на юге Чукотки и на Камчатке - меньше нормы.