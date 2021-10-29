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В аварии с автобусом в Ивановской области пострадали восемь человек

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Фурмановском районе Ивановской области в столкновении легковой машины и пассажирского автобуса пострадали восемь человек, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла в пятницу днем на дороге между Широковом и Косогорами. По предварительным данным, Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Симаз", который ехал из Иванова в Фурманов. Тяжелые травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, в автобусе пострадали шестеро.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

Ивановская область Фурманов МВД МЧС Косогоры

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