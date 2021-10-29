Третий в РФ салон Aurus откроют в Петербурге в 2022 году

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Группа "Автодорм" планирует открыть салон люксовых автомобилей Aurus в Санкт-Петербурге в первой половине следующего года.

Как сообщается в совместном пресс-релизе ГК "Автодом" и ООО "Аурус", стороны подписали соответствующие соглашение о сотрудничестве. Планируется, что салон будет открыт на территории кластера "Автодом Пулково". Компании находятся на завершающей стадии согласования проекта отдельного здания для шоурума площадью более 650 кв. метров.

"Открытие галереи "Aurus Автодом" в Петербурге позволит жителям культурной столицы поближе познакомиться с автомобилями класса люкс отечественного производства", - цитирует пресс-служба гендиректора ГК "Автодом" Андрея Ольховского.

Для бренда Aurus салон станет третьим в РФ: первый в августе 2019 года открыла в Москве в "Москва-сити" компания "Панавто". Второй салон люксового автомобильного бренда Aurus 7 октября 2021 года заработал также в Москве в комплексе "Авилон Легенда" на исторической территории "Завода имени Лихачева" (ЗИЛ).

"Aurus продолжает реализацию стратегии развития на внутреннем рынке, в рамках которой одним из важнейших городов присутствия в РФ является Петербург", - приводятся в сообщении слова гендиректора Aurus Адиля Ширинова.

Проект "Кортеж", получивший впоследствии название Aurus, реализуется по поручению президента РФ с 2012 года. С 2016 года мелкосерийное производство российских люксовых машин велось на мощностях НАМИ. Для реализации их серийного выпуска в конце 2017 года было учреждено ООО "Аурус", в котором участвуют ФГУП "НАМИ" (63,5%), фонд Tawazun из ОАЭ (стратегический инвестпартнер, вложил в проект 110 млн евро; 36%) и ПАО "Соллерс Авто" (0,5%).

Серийный выпуск машин Aurus стартовал в конце мая 2021 года в Татарстане, где также работает совместное предприятие "Соллерс Авто" и американского Ford (ООО "Соллерс Форд", город Елабуга).

Сообщалось, что площадка Aurus в Татарстане рассчитана на производство до 5 тыс. автомобилей в год. Сейчас там выпускаются седаны Aurus Senat – машины этой модели используются как служебные для президента и членов правительства. В планах проекта – запуск в производство внедорожника Komendant в 2022 году. Также ранее анонсировалось расширение модельного ряда Aurus минивэном Arsenal и кабриолетом на базе парадного автомобиля. Кроме того, сообщалось и о планах в будущем выпускать электрический мотоцикл.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на церемонии запуска серийного производства седана Aurus говорил, что степень локализации автомобиля составляет сейчас 53%, но к 2023 году должна быть доведена до 80%. Он также отмечал, что в 2021 году планируется произвести 300-350 автомобилей Aurus.