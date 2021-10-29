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Валерия Касамара ушла с поста проректора "Вышки"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Проректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономки" Валерия Касамара покинула этот пост и сосредоточится на развитии Института прикладных политических исследований, сообщается на сайте вуза в пятницу.

"(Проректор) Дмитрий Земцов будет координировать мероприятия, направленные на реализацию социальной миссии НИУ ВШЭ (...) Валерия Касамара, выполнявшая ранее эти функции, сосредоточится на развитии Института прикладных политических исследований в должности его директора", - говорится в сообщении.

Новый проректор также займется содействием внедрению механизмов проектного обучения, будет развивать взаимодействие Вышки с выпускниками и внеучебные проекты сообщества университета и курировать работу, связанную с развитием студенческого самоуправления. Эти направления ранее курировала Касамара.

Помимо Земцова в "Вышке" появились еще два новых проректора: Елена Одоевская, которая будет отвечать за формирование и реализацию единой стратегии цифровой трансформации Вышки, а также Ирина Матусевич, ранее возглавлявшая аппарат университета.

Занявший вместо Касамары пост Земцов окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова. Ранее работал в ректорате МГУ, был проректором по учебной работе Московского политехнического университета, с 2017 года – проректором по развитию Дальневосточного федерального университета. Ректор "Вышки" Никита Анисимов до своего назначения в вуз возглавлял ДВФУ.

Касамара работает в "Вышке" с 2004 года, в 2018 стала проректором вуза. В 2019 году она выдвигалась кандидатом в депутаты Мосгордумы по 45 округу в качестве самовыдвиженца. По тому же округу выдвигался Илья Яшин, которому в итоге было отказано в регистрации.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа 2019 года проходили несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы прошли 8 сентября - ИФ). По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. Касамара тогда поручилась за студента "Вышки" и одного из главных фигурантов "московского дела" Егора Жукова, который впоследствии был осужден к трем годам лишения свободы условно с запретом на администрирование сайтов в течение двух лет и испытательным сроком на три года за публичные призывы к экстремистской деятельности. В декабре 2019 года проректор "Высшей школы экономики" назвала своим "главным" результатом вынесение условного срока Жукову.

Валерия Касамара

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