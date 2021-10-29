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ФСБ решила получить право запрашивать данные о сделках с криптовалютой

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Должностные лица ФСБ могут получить право запрашивать данные об операциях с криптовалютами в рамках антикоррупционных проверок отчетности о доходах.

Соответствующий приказ директора спецслужбы размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"По результатам анализа законодательства подготовлен проект приказа ФСБ России "О наделении должностных лиц органов Федеральной службы безопасности полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции", - говорится в пояснительной записке к приказу.

В нем отмечается, что с 1 января текущего года цифровые финансовые активы являются имуществом, сведения о котором, в соответствии с указом президента РФ, подлежат отражению в справках о доходах.

Соответствующие полномочия могут получить заместители директора ФСБ, а также начальники служб, управлений и отделов ведомства.

ФСБ

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