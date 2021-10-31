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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Северных Курил

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмическое событие произошло в ночь на воскресенье по местному времени. Его эпицентр находился в 86 км юго-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 51 км под морским дном.

Северные Курилы

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