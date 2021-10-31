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В России появится научно-образовательный климатический центр

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр РФ и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина объявили о создании Научно-образовательного погодно-климатического центра.

Центр будет заниматься вопросами оптимизации работы ТЭК в условиях меняющегося климата, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К работе будут привлекаться сторонние специалисты.

Решение о создании научно-образовательного погодно-климатического центра принято накануне открытия в шотландском Глазго 26-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как отметил Вильфанд, создание погодно-климатического центра является актуальной задачей, поскольку проблема глобального потепления, как принято считать в мировом научном сообществе, связана с антропогенной деятельностью. Россия является крупнейшей страной, добывающей и экспортирующей углеводородное сырье, поэтому нашему топливно-энергетическому комплексу необходимо сформировать свои научные и практические подходы, связанные с динамикой погоды и изменениями климата.

"Для нас эта работа не является сиюминутной, мы этими вопросами занимаемся достаточно давно, но настало время создать научную основу для формирования позиции России на международных площадках в отношении климатической повестки. Мы очень рады сотрудничеству с Гидрометцентром России – это настоятельная необходимость сегодняшнего дня", - отметил ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Мартынов, слова которого приводятся на сайте Гидрометцентра РФ.

Роман Вильфанд РГУ нефти и газа имени Губкина

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