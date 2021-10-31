Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" вернулся в Черное море

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", в воскресенье после 85-дневного пребывания в Средиземноморье вернулся в акваторию Черного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через проливы.

Как сообщала ранее пресс-служба Черноморского флота (ЧФ), ему на смену 28 октября в Средиземное море пришел аналогичный фрегат "Адмирал Григорович". Он вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

"Адмирал Эссен" выполнял специальные задачи в регионе с августа 2021 года, отметили в ЧФ.

Эти фрегаты оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"). Они имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток.

Адмирал Эссен

Новости

В России число новых случаев COVID за сутки приблизилось к 41 тысяче

В России число новых случаев COVID за сутки приблизилось к 41 тысяче

Двух девочек нашли убитыми в Кызыле

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 октября

Что произошло за день: суббота, 30 октября

Пандемия коронавируса

Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машин

Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машин

СКР начал расследование после обстрела поселка в Донбассе с помощью беспилотника

Пандемия коронавируса

Мурашко рекомендовал применять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации

Мурашко рекомендовал применять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации

Путин призвал страны G20 нормализовать денежно-кредитную политику

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });