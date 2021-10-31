Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" вернулся в Черное море

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", в воскресенье после 85-дневного пребывания в Средиземноморье вернулся в акваторию Черного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через проливы.

Как сообщала ранее пресс-служба Черноморского флота (ЧФ), ему на смену 28 октября в Средиземное море пришел аналогичный фрегат "Адмирал Григорович". Он вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

"Адмирал Эссен" выполнял специальные задачи в регионе с августа 2021 года, отметили в ЧФ.

Эти фрегаты оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"). Они имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток.