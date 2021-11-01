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Жительница Барнаула перевела мошенникам более 3 млн рублей на приобретение акций

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские в Алтайском крае выясняют обстоятельства мошенничества в отношении жительницы Барнаула, которая перевела мошенникам более 3 млн рублей якобы на приобретение акций, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

В полицию обратилась 53-летняя жительница краевой столицы с заявлением о том, что стала жертвой обмана. По словам женщины, в интернете она увидела рекламу о получении дохода путем инвестиций. Тема ее заинтересовала, и она оставила на сайте свой сотовый телефон для связи. Далее с жительницей Барнаула связались так называемые "кураторы", которые объяснили ей принцип "инвестирования". После этого женщина решила рискнуть и взять кредит в банке на сумму 1,9 млн рублей, вложив затем эти деньги в "инвестиции". Также женщина перевела на продиктованный счет собственные средства.

После получения денег мошенники предложили приобрести еще акции, но в этот момент потерпевшая заподозрила неладное и проконсультировалась со своим знакомым, который объяснил ей, что с ней беседуют аферисты.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей мошенников. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Барнаул

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