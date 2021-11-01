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Замглавы Ростова Великого арестовали по делу о взятках

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца заместителя главы Ростова Великого Михаила Рысева, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. Рысева заключили под стражу до 27 декабря", - сказали в суде.

Собеседник агентства уточнил, что чиновник стал фигурантом дела о взятках.

В СУ СКР по региону пока не комментируют дело Рысева.

О задержании Рысева местные СМИ сообщили в пятницу. По их данным, уголовное дело связано с прошлым местом работы чиновника. Ранее он был заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области.

Ростов Великий Ярославль

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