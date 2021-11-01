Мошенники выманили у медсестры в Омске более 1 млн руб. под предлогом заработка на бирже

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Около 1,2 млн руб. выманили мошенники у медсестры омской больницы под предлогом заработка на биржевой интернет-площадке, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону в понедельник.

Рекламу заработка на бирже 40-летняя медицинская сестра одной из омских городских больниц увидела в социальной сети. Она перешла по ссылке и на открывшемся сайте оставила заявку с номером телефона, чтобы с ней связались специалисты по инвестициям.

Вскоре омичке позвонила некая Ольга и предложила помощь в подборе персонального помощника, который якобы будет производить операции на торговой площадке. На следующий день с ней связалась другая женщина и, пообещав разработать стратегический план торговли, помогла зарегистрировать личный кабинет на сайте.

"Через три дня она представила потерпевшей вариант выгодного заработка, а также пояснила, что необходимо пополнить баланс торговой платформы. Поскольку денежных средств у омички не было, она оформила кредит на сумму 650 тыс. руб., после чего отправила 500 тыс. руб. на баланс торговой площадки", - говорится в сообщении.

В дальнейшем женщину убедили под разными предлогами перевести еще 360 тыс. рублей. А еще через некоторое время ей позвонил якобы представитель биржи и сообщил, что если она не перечислит 310 тыс. руб. за некий код для вывода денег, то ее счета будут заморожены.

"Эти деньги она заняла у родственников и выполнила требование звонивших. На электронную почту женщине пришел ключ ячейки, она хотела созвониться со своими "помощниками", но ни один телефон не отвечал. Потерпевшая поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию", - отмечают в пресс-службе регионального УМВД.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).