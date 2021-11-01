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В Ленинградской области при взрыве в пятиэтажке и пожаре погиб мужчина

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В деревне Фалилеево Кингисеппского района Ленинградской области в ночь на 1 ноября произошел взрыв и пожар в квартире пятиэтажного панельного дома, там погиб мужчина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным источника "Интерфакса", горела квартира на третьем этаже, в помещении выбиты рамы и стекла. Очевидцы сообщили в соцсети, что перед пожаром слышали в доме звук, похожий на взрыв. Источник агентства добавил, что, по предварительным данным, инцидент не связан с утечкой бытового газа. В СК подтвердили, что взрыв был.

Пожар начался в 4:20 утра, его потушили в 5:30, площадь возгорания составила 10 квадратных метро, добавили в МЧС. Жильца квартиры нашли спасатели уже мертвым. Ему было 69 лет.

Остальные жильцы дома самостоятельно эвакуировались.

По факту проводится доследственная проверка.

Фалилеево Кингисеппский район Ленинградская область СКР МЧС

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