Курский подросток убил мать блином от штанги

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Курске против 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве матери, сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, вечером 25 октября между женщиной и ее сыном произошла ссора, в ходе которой подросток взял металлический блин от штанги и несколько раз ударил им мать по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время по решению суда подросток заключен под стражу.