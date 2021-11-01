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Залезший на столб ЛЭП подросток погиб от удара током во Владимирский области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту гибели подростка от удара током в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область), сообщает прокуратура региона.

Накануне вечером юноша 2004 года рождения, гуляя с друзьями, залез на столб высоковольтной линии электропередачи недалеко от железной дороги. Спускаясь, он зацепился за провод и получил удар током, после чего упал на землю и скончался на месте происшествия.

В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Владимирская область

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