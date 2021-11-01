Во Владимире арестовали главу управления по вопросам миграции УМВД

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Постановлением Октябрьского районного суда Владимира обвиняемый в получении взятки начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД России Дмитрий Филиппов заключен под стражу, сообщает пресс-служба суда.

"Филиппову Д.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 28 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что он получил 80 тыс. рублей за решение о признании иностранных граждан носителями русского языка для получения ими гражданства РФ в упрощенном порядке.

Филиппову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).