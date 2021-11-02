Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Сочи

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Лазаревском районе Сочи в ночь на 2 ноября на трассе "Джубга - Сочи" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового ВАЗа 21093. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Кубани, погибли водитель и пассажир ВАЗа.

Врачи на месте оказали помощь пяти пассажирам микроавтобуса, еще двоим пассажирам потребовалась госпитализция, добавили в пресс-службе.

ДТП произошло около 0:50 по московскому времени. По предварительным данным ГИБДД, водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения.