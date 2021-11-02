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Статус Корабельного устава ВМФ предложено повысить из-за встреч с "вероятным противником"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому Корабельный устав Военно-морского флота РФ получит повышенный статус в Вооруженных Силах с утверждением указом президента РФ.

Согласно пояснительной записке, важность поднять статус Корабельного устава продиктована, в частности, необходимостью дать более твердую юридическую почву для решений командиров кораблей ВМФ, когда они взаимодействуют с иностранными кораблями и иностранными властями - "в том числе с вероятным противником" - в Мировом океане.

Отмечается, что действия командиров кораблей сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента РФ и МИД.

Корабельный устав ВМФ, следует из пояснительной записки, в 2007 году потерял свой статус и стал "практически подзаконным актом", в то время как другие уставы стали утверждаться президентским указом. В результате устав для военных кораблей и их экипажей стал выпадать из правового поля.

правительство Госдума

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