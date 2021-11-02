Против матери из Тольятти, не пускавшей врачей к истощенному младенцу, возбудили дело

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Против жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию новорожденного сына, который был истощен и рос в антисанитарии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Медики были вынуждены обратиться в полицию после того, как патронажной службе не удалось попасть в квартиру к новорожденному, так как 32-летняя мать младенца не давала врачам это сделать.

"В ходе осмотра квартиры инспектор по делам несовершеннолетних установила, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание", - уточняется в сообщении.

Ребенку потребовалась госпитализация, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.