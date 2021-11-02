Грабитель тяжело ранил продавщицу в Благовещенске ради 3 тысяч рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Благовещенске задержан подозреваемый в разбойном нападении на продавщицу круглосуточного магазина, сообщили в СК Амурской области. По версии следствия, он несколько раз ее ударил ножом и забрал из магазина 3000 рублей, немного водки и сигареты.

Нападение было совершено в ночь на 1 ноября. Следствие установило, что подозреваемый уже был пьян, а больше денег на водку у него не было. Он зашел в магазин на улице Чайковского, где продавщица была одна, и стал требовать у нее деньги из кассы, угрожая ножом. Когда она начала кричать, он нанес ей множественные колото-резаные ранения в разные части тела.

"Несмотря на серьезные травмы, потерпевшей удалось выбить нож из рук нападавшего и выбежать из помещения торговой точки. Злоумышленник же забрал из магазина 3000 рублей, несколько бутылок водки, сигареты и с места преступления скрылся", - говорится в пресс-релизе.

Продавщица добежала до соседнего магазина. Ей вызвали скорую помощь. В больнице полицейские успели поговорить с ней до операции и введения в медикаментозную кому. В МВД сообщили, что она подробно описала напавшего как частого посетителя и уточнила, что у него рябое лицо после ветрянки.

Сотрудники угрозыска в тот же день по приметам нашли и задержали подозреваемого, это оказался местный житель 1977 года рождения, не раз судимый за кражу, разбой, угон, умышленное уничтожение или повреждение имущества и убийство.

В МВД сообщили, что дома у него нашли орудие преступление, а в подсобном помещении - часть украденных денег из кассы. Он уже дал признательные показания, добавили в СК. Ему вменяют разбой и покушение на убийство.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пострадала девушка 2004 года рождения.