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В Ленобласти задержали 13 иностранцев за попытку нелегально проникнуть в Финляндию

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Несколько групп иностранных граждан задержали в Выборгском районе Ленинградской области за нарушение пограничного режима, сообщает во вторник пресс-служба погрануправления ФСБ по региону.

"За истекшую неделю пресечено пять попыток незаконного пересечения государственной границы РФ 13 иностранными гражданами, среди которых выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик", - говорится в сообщении. Они не имели документов для законного пересечения госграницы, за что и были задержаны.

По информации пресс-службы, иностранцы признались, что "в поисках лучших условий жизни" планировали попасть в Финляндию. Мужчины подготовились к ночлегу на открытой местности, собрав рюкзаки с теплыми вещами и продуктами.

По информации погрануправления ФСБ, 12 задержанных привлекли к административной ответственности: им назначены штрафы и принудительное выдворение из России с закрытием въезда на пять лет. В отношении еще одного иностранца возбуждено дело по ч.2 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Суд заключил мужчину под стражу.

В пресс-службе добавили, что всего в октябре удалось выявить свыше 600 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере, большая часть из них - иностранцы.

Ленинградская область ФСБ Финляндия

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