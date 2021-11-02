Певец Прохор Шаляпин намерен обратиться к главе СКР из-за уголовного дела его матери

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Певец Прохор Шаляпин отрицает распространяемую в СМИ информацию о причастности его матери к получению взяток и служебному подлогу; защищая честь родственницы, артист намерен дойти до главы СК РФ Александра Бастрыкина.

"Моя мама не совершала никаких преступлений (...) Дело притянуто за уши. В отношении моей матери совершено огромное количество грубых правонарушений. Либо это какой-то политический заказ. Освещать дело я буду максимально в подробностях, но после отмашки адвокатов. За свою мать и справедливость в отношении неё я дойду до Александра Бастрыкина", - сказал Шаляпин "Интерфаксу".

В Краснооктябрьском суде Волгограда рассматривается дело о нескольких эпизодах получения взятки должностным лицом за незаконные действия, а также об эпизодах служебного подлога и дачи взятки, обвиняемой по которому проходит мать Шаляпина - Елена Колесникова. Согласно информации на сайте суда, дело поступило в конце августа. Первое заседание, как и два последующих, были отложены из-за неявки сначала адвоката, а потом подсудимой. Следующее заседание назначено на 12 ноября.

По словам Шаляпина, его мать никогда не была должностным лицом и последние семь лет работала в больнице сестрой-хозяйкой.

"Моя мама - не должностное лицо и не была ознакомлена с должностными инструкциями и тем более не расписывалась за какую-либо ответственность, которую ей вменяют. В ее полномочия не входило вести табеля по учету отработчиков (осужденных, проходивших исправительные работы - ИФ) - это юридический факт", - уточнил Шаляпин.

Певец также отметил, что в данный момент из-за "требующих тщательного юридического разбирательства обстоятельств" у его матери ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном.

Ранее в СМИ появилась информация, что против матери Шаляпина Елены Колесниковой, работающей в волгоградской больнице, возбуждено уголовное дело. Женщина обвиняется в служебном подлоге, она якобы за вознаграждение выдавала осужденным фальшивые справки о прохождении исправительных работ.