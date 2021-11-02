Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Певец Прохор Шаляпин намерен обратиться к главе СКР из-за уголовного дела его матери

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Певец Прохор Шаляпин отрицает распространяемую в СМИ информацию о причастности его матери к получению взяток и служебному подлогу; защищая честь родственницы, артист намерен дойти до главы СК РФ Александра Бастрыкина.

"Моя мама не совершала никаких преступлений (...) Дело притянуто за уши. В отношении моей матери совершено огромное количество грубых правонарушений. Либо это какой-то политический заказ. Освещать дело я буду максимально в подробностях, но после отмашки адвокатов. За свою мать и справедливость в отношении неё я дойду до Александра Бастрыкина", - сказал Шаляпин "Интерфаксу".

В Краснооктябрьском суде Волгограда рассматривается дело о нескольких эпизодах получения взятки должностным лицом за незаконные действия, а также об эпизодах служебного подлога и дачи взятки, обвиняемой по которому проходит мать Шаляпина - Елена Колесникова. Согласно информации на сайте суда, дело поступило в конце августа. Первое заседание, как и два последующих, были отложены из-за неявки сначала адвоката, а потом подсудимой. Следующее заседание назначено на 12 ноября.

По словам Шаляпина, его мать никогда не была должностным лицом и последние семь лет работала в больнице сестрой-хозяйкой.

"Моя мама - не должностное лицо и не была ознакомлена с должностными инструкциями и тем более не расписывалась за какую-либо ответственность, которую ей вменяют. В ее полномочия не входило вести табеля по учету отработчиков (осужденных, проходивших исправительные работы - ИФ) - это юридический факт", - уточнил Шаляпин.

Певец также отметил, что в данный момент из-за "требующих тщательного юридического разбирательства обстоятельств" у его матери ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном.

Ранее в СМИ появилась информация, что против матери Шаляпина Елены Колесниковой, работающей в волгоградской больнице, возбуждено уголовное дело. Женщина обвиняется в служебном подлоге, она якобы за вознаграждение выдавала осужденным фальшивые справки о прохождении исправительных работ.

Прохор Шаляпин СКР

Новости
Пандемия коронавируса

В Свердловской области детям запретят входить в ТЦ без родителей

Путин заявил, что на вооружении РФ находится свыше 2 тыс. беспилотников

Путин заявил, что на вооружении РФ находится свыше 2 тыс. беспилотников
Пандемия коронавируса

В Петербурге не выявили ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID

В Ленобласти задержали 13 иностранцев за попытку нелегально проникнуть в Финляндию

Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября

Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября
Дело журналиста Ивана Сафронова

Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии

Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });