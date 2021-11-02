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Пенсионерка в Белгородской области упала в колодец и умерла от переохлаждения

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Белгородской области устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины, тело которой было найдено в водопроводном колодце, сообщает пресс-служба управления СКР по региону во вторник.

Возбуждено дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), говорится в сообщении.

По информации ведомства, 21 октября в наполненном водой колодце уличной колонки на улице Веселой села Ломово было обнаружено тело 72-летней женщины.

Согласно данным следствия, днем ранее потерпевшая пошла за водой на колонку, рядом с которой находился люк без крышки. Пожилая женщина упала в него, самостоятельно выбраться не смогла и умерла от переохлаждения.

Белгородская область СКР

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