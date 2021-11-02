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Москва, Вологодская область и Татарстан возглавили рейтинг развития НКО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Некоммерческий сектор достиг значимого уровня развития во всех без исключения российских регионах, и наиболее высокие достижения показал по итогам 2021 г. в Москве, Вологодской области, Татарстане, свидетельствует рейтинг Общественной палаты РФ и рейтингового агентства "РАЭКС-Аналитика".

По сравнению с прошлогодним рейтингом в первой десятке появились Вологодская (2-е место) и Челябинская (5-е) области, Красноярский край (10-е). В ТОП-10 вошли также Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Тульская область, Санкт-Петербург, Самарская область.

Наибольшего прогресса по сравнению с предыдущим списком достигли Новгородская, Нижегородская области, Краснодарский край, Республика Коми, Удмуртия.

При составлении списка "РЕГИОН-НКО" учитывалось 60 рейтинговых факторов: количество НКО в регионе в расчете на 1 тыс. жителей, целевые пожертвования в сравнении с валовым региональным продуктом, число новых НКО и их средний возраст, их активность в конкурсах грантов, поддержка НКО региональной властью, мнения экспертов, медиаактивность НКО и т.д.

Анализ медиактивности НКО составители рейтинга провели с помощью системы "СКАН-Интерфакс". "Мы не только смогли получить комплексную оценку того, насколько активно позиционируются некоммерческие организации в СМИ, но также провести сравнительный анализ взаимодействия региональных общественных палат и СМИ", - приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора РАЭКС Евгения Мальцева. Финансовые показатели НКО оценивались с помощью системы "СПАРК-Интерфакс".

В рейтинге участвуют все 85 регионов России. Для составления рейтинга в основном использовались относительные показатели, чтобы свести к минимуму эффект влияния масштаба региона, говорится в пресс-релизе.

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