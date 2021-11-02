Почти 100 программам угрожает исключение из реестра российского ПО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Из Единого государственного реестра российского программного обеспечения (ПО) могут быть исключены 99 программных продуктов. Их перечень во вторник публикует Минцифры.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства, выявлено "56 правообладателей, сведения о которых исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)". Эти компании, отмечает пресс-служба, владеют 99 программными продуктами.

Минцифры призвало новых правообладателей, внесенных в список программных продуктов, "оперативно направить в реестр ПО информацию о смене владельца". В противном случае вопрос об исключении продуктов из реестра "будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению, который действует при Министерстве цифрового развития, связи и массовой коммуникации", говорится в сообщении.

В перечень ПО, которому грозит исключение из реестра, вошли, в частности, муниципальная геоинформационная система IGEO, программа прогнозирования социально-экономического развития регионов России, автоматизированная система учета парковочных мест и другие.

Ранее Минцифры сообщало о проведении масштабной проверки сведений о продуктах, включенных в реестр российского ПО, и призывало правообладателей актуализировать данные, подчеркнули в ведомстве.

Как считает президент компании-разработчика программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров, ревизия ПО должна была быть заложена в процедуры работы реестра, но это не было сделано.

"А ведь жизнь идет - некоторые компании исчезают с рынка, другие теряют способность соответствовать критериям включения ПО в реестр, у третьих само ПО попало в реестр на первом этапе его работы, когда только устанавливались его критерии. Тем более ревизию надо делать сейчас, когда резко изменились геополитические условия, потребовавшие ужесточения отношения к технологической независимости. И еще пришло время конвергенции реестров ПО и электроники", - сказал Макаров "Интерфаксу".

Он убежден, что необходимо утвердить процедуру и провести ревизию реестра, и в дальнейшем периодически его актуализировать по уже утвержденной процедуре.