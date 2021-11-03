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Полицейская и инкассаторская машина столкнулись в Туле

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в Туле, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, одно из которых является полицейским автомобилем, который следовал с включённым проблесковым маячком. По предварительной информации в результате ДТП пострадал один сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на пересечении улиц Первомайской и Фридриха Энгельса в центре Тулы столкнулись УАЗ конвойной службы полиции и инкассаторская машина Ford Transit. По факту произошедшего проводится проверка.

Тула

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