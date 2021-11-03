На Алтае две женщины погибли при обрушении стены склада

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Новчихинском районе Алтайского края две женщины погибли из-за обрушения стены склада, на котором они работали. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК), сообщили в СК.

Погибли 44-летняя и 47-летняя работницы некоего ООО. По версии следствия, они по указанию начальства занимались сельхозработами в помещении склада. "Здание находилось в неудовлетворительном техническом состоянии, и у него обрушилась шлакобетонная стена", - выяснило следствие. Обломками стены этих женщин завалило, они погибли на месте от переломов и повреждения внутренних органов.

Следствие выясняет, кто отвечал за состояние здания склада.