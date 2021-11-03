Экс-ректор ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Бывший ректор, а ныне научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве. Эту должность ему предложил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Кузьминову предстоит "на системной основе организовать взаимодействие правительства с экспертным сообществом", совет будет предварительно обсуждать законопроекты и проекты нормативных решений, анализируя их последствия для экономики и общества.

Кузьминов в ответ попросил дать совету право информационной инициативы.

"Экспертные группы должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства, а возможность инициировать новое обследование, собирать новые данные", - сказал он.

Экспертный совет будет координировать свою работу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

В беседе с Кузьминовым Мишустин напомнил, что некоторое время назад президент одобрил 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны.

"Вице-премьеры, руководители федеральных органов исполнительной власти очень активно прорабатывали эти инициативы с достаточно большим количеством экспертов, ученых, представителей общественных объединений. И это взаимодействие с экспертным сообществом было очень продуктивным. Мы такую практику планируем развивать и далее", - отметил премьер.

По его словам, необходимо, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам в течение всего пути - с начальных этапов разработки до практической реализации.

"Я имею в виду обратную связь, о которой часто говорит президент, чтобы то, как мы задумываем реализацию тех или иных проектов, государственных программ, было адекватно тому, как видят это люди, для которых эти программы и проекты реализуются", - сказал Мишустин.

Согласно сайту правительства, в последний раз премьер встречался с членами экспертного совета в январе 2016 года. Одним из последних своих распоряжений в статусе премьера, в декабре 2019 года, Дмитрий Медведев утвердил состав нового, более компактного органа - президиума экспертного совета при правительстве. В него вошли экс-глава президентской администрации Александр Волошин (в роли координатора совета), сразу три бывших председателя российского правительства - Виктор Зубков, Сергей Степашин и Михаил Фрадков, бывший премьер Армении Карен Карапетян, ректор МГУ Виктор Садовничий, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, ректор РАНХиНС Владимир Мау, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор СПбГУ Николай Кропачев, Кузьминов, глава Сбербанка Герман Греф, председатель ВЭБа Игорь Шувалов и президент РСПП Александр Шохин. В этом составе президиум собраться не успел: в декабре сменился состав правительства.