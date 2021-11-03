Сильный ветер нарушил освещение в Оренбурге

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Оренбурге в ночь на среду сильный ветер нарушил уличное освещение на Каспийской и Корецкой улице и Парковом проспекте и свалил павильон остановки общественного транспорта, сообщили в мэрии.

В частности, на Парковом проспекте ветром повалило столб линии электропередачи.

Остановочный павильон ветром сорвало на Комсомольской улице. Он упал, повредив кирпичный забор.

С крыши дома на Мало-Ленинской улицы сорвало металлический лист.

Последствия стихии устраняют. МЧС ожидает, что в среду в Оренбурге сохранится ветреная погода.