Участники конкурса "Цифровой прорыв" разработают решения для экологии и сельского хозяйства

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Заключительный полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – пройдет с 12 по 14 ноября. Хакатон посвящен цифровизации сельского хозяйства, разработке FoodTech-решений и охране окружающей среды. Участники решат актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и государственных органов. Регистрация открыта до 7 ноября. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На хакатоне конкурсантам предлагается 7 задач. Кейс АНО "Фудшеринг" и Бизнес-кластера "РАЭК / Sharing economy" направлен на создание приложения для работы с фудшеринг-волонтерами. Министерство экологии Челябинской области предлагает участникам создать инструмент для поиска "теневых" вредных производств, загрязняющих воздух. Систему противодействия лесным и степным пожарам разработают команды, выбравшие задачу от министерства цифрового развития Республики Тыва и MMS Rescue. Проблему сбора и утилизации опасных отходов призван решить кейс от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Для Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и департамента информатизации и связи Республики Марий Эл конкурсанты создадут маркетплейс для продажи фермерской продукции. Другая задача министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл посвящена разработке системы контроля ресурсов крестьянско-фермерских хозяйств. А Университет Иннополис предлагает командам разработать мобильное приложение для оценки урожайности подсолнечника.

"Вопросы охраны окружающей среды затрагивают абсолютно всех, они неизменно входят и в государственную, и в международную повестку. Кейсы хакатона помогут бороться с загрязнением воздуха, лесными и степными пожарами, утилизировать опасные отходы. В постановку этих задач активно вовлеклись региональные органы исполнительной власти. Это заключительный хакатон третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв", последняя возможность попасть в финал", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Один из кейсов восьмого хакатона этого года посвящен решению социально значимой задачи: обеспечение продуктами питания нуждающихся граждан. Необходимо разработать онлайн-приложения для автоматизации работы АНО "Фудшеринг" с волонтерами. Они регулярно забирают продукты из магазинов, пекарен или кафе, а затем раздают своим подопечным – получателям продовольственной помощи. Приложение позволит рекрутировать и обучать волонтеров, оно должно облегчить и автоматизировать их каждодневную работу. Кейсодержателем, наряду с АНО "Фудшеринг", выступает бизнес-кластер "РАЭК / Sharing economy". Радует, что кластер уже ставил задачу в прошлом году: бот для фудшеринга, созданный тогда, доработан и применяется на практике. Верю, что лучшие решения этого года также найдут свое применение в реальной жизни", – рассказал директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Участники хакатона поборются за денежный приз в размере 4,5 млн рублей. Лучшие проекты конкурсантов будут внедрены и реализованы. Топ-5 команд по каждому кейсу выйдут в финал конкурса.

Участие в конкурсе могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://leadersofdigital.ru/.