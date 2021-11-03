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Песков объяснил гостайной решение засекретить данные о закупках ФСО и Росгвардии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Деятельность Росгвардии и ФСО относится к сфере гостайны, и именно этим обусловлено решение засекретить данные о закупках этих ведомств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать включение Росгвардии и ФСО в перечень ведомств, которые могут осуществлять госзакупки в закрытом режиме.

"Речь идет о специальных ведомствах, и, конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", - ответил он.

ФСО Росгвардия Дмитрий Песков

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