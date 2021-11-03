ГИБДД проведет массовые проверки в ноябрьские праздники

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ГИБДД планирует провести ряд проверок и спецопераций в период ноябрьских праздников и нерабочих дней, внимание будет сосредоточено на пресечении нарушений правил дорожного движения и выявлении нетрезвых водителей.

Об этом сообщается в среду в телеграм-канале "МВД Медиа".

В министерстве подчеркнули, что такая работа проводится ГИБДД в постоянном режиме: с начала года в стране прошло около 40 тысяч массовых проверок, в ходе которых выявлено более 42 тысяч водителей с признаками опьянения.

"Также Госавтоинспекция напоминает гражданам, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Перед любой поездкой следует еще раз подумать о ее целесообразности и принимать окончательное решение, взвесив все аргументы за и против. Если такой необходимости нет, то поездку лучше отложить до улучшения ситуации", - сообщает министерство.

В МВД напомнили, что подразделения Госавтоинспекции, осуществляющие прием граждан, - регистрационные, экзаменационные, административной практики - в эти дни работают по специальному графику.